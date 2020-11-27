Сергій Сидорчук покараний за грубий фол у матчі проти "Шахтаря".

Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук дискваліфікований на три матчі рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Сидорчук отримав червону картку за грубий фол на Вікторі Корнієнко під час матчу 9-го туру УПЛ проти "Шахтаря". Через порушення гравця "Динамо" суперник отримав серйозну травму.

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Відзначається, що за застосування "надмірної сили з нанесенням травми" передбачено відсторонення на чотири матчі. Однак КДК врахував пояснення "Динамо" як пом'якшувальну обставину, у зв'язку з чим Сидорчук дискваліфікований на три гри і ще на одну умовно.

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Автор: Антон Дудар