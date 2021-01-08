Серхіо Рамос / Фото REUTERS
Капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос опублікував у мережі нестандартне відео.
Іспанський захисник оригінально зустрів снігопад в Мадриді. Рамос, перебуваючи на засніженому футбольному полі, оголив торс, продемонстрував свої біцепси, а також почав ловити сніжинки язиком.
"Я люблю літо", - підписав своє відео Рамос.
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Серхіо Рамос: ситуація з контрактом з "Реалом"
- Наступного літа у 34-річного Рамоса закінчується контракт з "Реалом", і сторони поки не змогли домовитися про його продовження. З січня захисник вже може вести переговори з іншими клубами.
- За інформацією ЗМІ, "Реал" запропонував Рамосу два варіанти: контракт на рік зі збереженням нинішньої зарплати або дворічна угода зі зниженням зарплати на 10%. Рамос хоче контракт більш ніж на рік, але зберегти зарплату, близьку до тієї, яку отримує зараз - він сподівається заробляти 12 мільйонів євро на рік.
- Також ЗМІ повідомляють, що Рамос розглядає варіант з переходом в ПСЖ.
- Рамос виступає за "Реал" з 2005 року і виграв з клубом два трофеї.
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