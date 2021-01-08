"Я люблю літо": зірка Реала оголив торс під снігопадом (відео)

Серхіо Рамос несподіваним чином зустрів сніг у Мадриді.

Капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос опублікував у мережі нестандартне відео. Іспанський захисник оригінально зустрів снігопад в Мадриді. Рамос, перебуваючи на засніженому футбольному полі, оголив торс, продемонстрував свої біцепси, а також почав ловити сніжинки язиком. "Я люблю літо", - підписав своє відео Рамос. Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Sergio Ramos (@sergioramos) Читайте такожМессі не включили до символічної збірної 2020 року Серхіо Рамос: ситуація з контрактом з "Реалом" Наступного літа у 34-річного Рамоса закінчується контракт з "Реалом", і сторони поки не змогли домовитися про його продовження. З січня захисник вже може вести переговори з іншими клубами.

За інформацією ЗМІ, "Реал" запропонував Рамосу два варіанти: контракт на рік зі збереженням нинішньої зарплати або дворічна угода зі зниженням зарплати на 10%. Рамос хоче контракт більш ніж на рік, але зберегти зарплату, близьку до тієї, яку отримує зараз - він сподівається заробляти 12 мільйонів євро на рік.

Також ЗМІ повідомляють, що Рамос розглядає варіант з переходом в ПСЖ.

Рамос виступає за "Реал" з 2005 року і виграв з клубом два трофеї. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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