Каталонці поступилися "Севільї" в першому півфінальному матчі.

У першому матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії "Барселона" на виїзді грала з "Севільєю" і зазнала поразки з рахунком 0:2.

Рахунок у матчі був відкритий в середині першого тайму після сольного проходу захисника "Севільї" Жюля Кунде. Він підхопив м'яч практично біля свого штрафного майданчика, в центрі поля обігрався з партнером по команді, після чого почав тягнути м'яч до воріт. Кунде пройшов кількох суперників, опинився в штрафному майданчику і переграв голкіпера.

Читайте такожНезабиті пенальті та овертайм: Барселона насилу пройшла клуб з третього дивізіону в Кубку Іспанії (відео)У другому таймі екс-півзахисник "Барселони" Іван Ракітіч реалізував вихід один на один.

"Севілья" - "Барселона" - 2:0

Голи: Кунде, 25, Ракітіч, 85

"Севілья": Буну, Відаль, Кунде, Карлос, Ескудеро (Мунір, 69), Хордан (Гудель, 80), Фернандо, Ракітіч, Сусо (Торрес, 81), Ен-Несірі (Рекік, 70), Гомес (Л. де Йонг, 69)

"Барселона": тер Штеген, Фірпо, Мінгеса, Умтіті (Трінкан, 90), Альба, де Йонг, Бускетс, Педрі (Пуч, 85), Дембеле, Мессі, Грізманн

Відеоогляд матчу від медіасервісу MEGOGO.

Кубок Іспанії: що потрібно знати

Зустріч у відповідь "Барселони" і "Севільї" відбудеться 3 лютого на "Камп Ноу".

В іншому півфіналі 11 лютого і 4 березня зустрінуться "Атлетік" і "Леванте".

У чвертьфіналі "Барселона "в матчі з вісьмома голами обіграла "Гранаду".

"Барселона" є рекордсменом Кубка Іспанії за кількістю перемог - 30.

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Автор: Антон Дудар