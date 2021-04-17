Кіберспортсмени влаштували "зарубу" у футбольному симуляторі.

"Шахтар" і "Динамо" зіграли між собою перший в історії кіберспортивний матч. За підсумками двох поєдинків перемогу святкували "біло-сині".

Унікальна подія пройшла на НСК "Олімпійський", де о 19:30 сьогодні почнеться вже не віртуальне, а реальне протистояння.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Динамо".

В кіберматчі честь "Шахтаря" захищав Олексій "Forlan FS" Мерсер, а за кольори "Динамо" бився Ярослав "Blackstar98" Гурмак. Майданчиком для дуелі був всесвітньо відомий футбольний симулятор FIFA21, де хлопці обрали відповідно київський і донецький клуби.

Перший матч завершився 4:1 на користь Гурмака, а у другому вже Мерсер переміг 3:2, проте з загальним рахунком 6:4 святкувала успіх сторона "Динамо".

Коментував гру журналіст Роман Бебех.

Матч доступний на YouTube-каналі "Шахтаря".

Шахтар - Динамо: перед матчем

Матч "Шахтар" - "Динамо" пройде сьогодні, 17 квітня. Початок - о 19.30.

За п'ять турів до фінішу УПЛ "Динамо" лідирує в таблиці, випереджаючи "гірників" на 7 очок.

Зустріч команд у першому колі завершилася розгромною перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:0. Також в цьому сезоні команди грали в матчі за Суперкубок України - тоді перемогли кияни (3:1).

Всього в рамках чемпіонату України "Динамо" і "Шахтар" провели один проти одного 66 матчів: у донеччан - 25 перемог, у киян - 24, ще 17 матчів завершилися внічию.

Останній раз в рамках УПЛ "Динамо" перемагало "Шахтар" ще в липні 2018 року, після чого у восьми матчах кияни взяли тільки 2 очки.

Вже відомо, хто судитиме матч "Шахтар" - "Динамо".

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Автор: Артем Будрін