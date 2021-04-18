Головний тренер "гірників" підбив підсумки матчу з "Динамо", а також прокоментував можливий відхід з клубу.

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру після поразки від "Динамо" в 22-му турі УПЛ заявив, що готовий до можливого відходу з клубу.

Слова Каштру наводить офіційний сайт "Шахтаря".

"Я готовий до всього. Моє життя завжди будувалося на роботі. Я завжди жив своєю роботою: в 17 років пішов з дому і ніколи вже не повертався. Той, хто працює, як пропрацював я, все життя, той не боїться нічого".

Також Каштру прокоментував результат матчу з "Динамо".

"Нам потрібно було перемогти, але ми прекрасно розуміли, що "Динамо" буде глибоко закриватися в обороні. Сьогодні в принципі була гра без будь-яких моментів - ні біля воріт "Динамо", ні у наших. Мало в другому таймі. Було дуже складно розкривати оборону суперника", - зазначив португалець.

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Він підкреслив, що психологічна перевага була на боці "Динамо":

"Після того, як "Динамо" забило з пенальті, наша команда вже відчувала себе невпевнено, а стало ще гірше. "Динамо" було на сім очок попереду нас і відчувало себе комфортно протягом матчу. Психологічна складова була дуже важлива. "Динамо" відчувало себе впевнено, а ми в цьому поступалися".

Коментуючи епізод з пенальті, Каштру підкреслив, що не буде виправдовувати поразку суддівством:

"Мені дуже складно коментувати щось по суддівству. Маркос каже мені, що практично не торкнувся гравця. Що я можу сказати ще? Подивлюся момент. Я не буду зараз говорити про арбітраж, пояснюючи цим нашу сьогоднішню невдачу".

Нагадаємо, контракт Каштру з "Шахтарем" закінчується влітку.

Шахтар - Динамо: підсумки матчу

"Динамо" в Києві обіграло "Шахтар" з рахунком 1:0.

За чотири тури до фінішу УПЛ "Динамо" лідирує в таблиці, випереджаючи "гірників" на 10 очок.

У наступному турі "Динамо" може оформити чемпіонство, якщо переможе "Інгулець".

До цього протистояння востаннє "Динамо" перемагало "Шахтар" у рамках УПЛ ще в серпні 2018 року.

Після цього поєдинку статистика особистих зустрічей у чемпіонаті України між "Динамо" і "Шахтарем" наступна: колективи провели один проти одного 67 матчів: у донеччан - 25 перемог, у киян теж 25, ще 17 матчів завершилися внічию.

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Автор: Антон Дудар