Овідіу Хацеган вчетверте працюватиме на матчі "гірників" і вчетверте за три місяці - на матчах українських команд.

Головним арбітром матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Реалом" призначений румун Овідіу Хацеган.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Допомагати йому на лініях будуть співвітчизники Октавіан Шовре і Себастьян Георге, а в ролі резервного рефері виступить ще один румун Себастьян Колцеску. За VAR відповідатиме поляк Павєл Гіль.

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Хацеган раніше тричі перетинався в Лізі чемпіонів з "Шахтарем". Всі три зустрічі пройшли на груповому етапі, і у всіх "гірникам" вдавалося виграти.

За суддівства румуна в сезоні 2011-2012 "Шахтар" виграв у АПОЕЛа з рахунком 2:0, в сезоні 2012-2013 "гірники" з тим же рахунком перемогли "Реал Сосьєдад", а в сезоні 2015-2016 розгромили "Мальме" (4:0). У двох з трьох ігор у ворота суперників "Шахтаря" призначалися пенальті.

У сезоні 2020-2021 Хацеган вже три рази перетинався з українськими командами. Він судив матч кваліфікації ЛЧ "Гент" - "Динамо" (1:2), матч групового етапу ЛЧ "Динамо" - "Ювентус" (0:2), а також зустріч Ліги націй Німеччина - Україна (3:1).

Шахтар - Реал: перед матчем

Матч 5-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Реал" пройде 1 грудня на "Олімпійському" в Києві.

Зустріч команд у першому колі пройшла на "Бернабеу" і завершилася сенсаційною перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:2.

Після 4-х турів "Реал" набрав 7 очок і займає друге місце в групі В. У "Шахтаря" - 4 очки і третя позиція. Нічия в цьому матчі виведе "вершкових" в плей-офф.

"Шахтар" перед зустріччю з "Реалом" в УПЛ вирвав перемогу у "Дніпра-1", а мадридці у своєму чемпіонаті програли "Алавесу".

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Автор: Антон Дудар