Головним кандидатом на зміну Зідану називають Маурісіо Почеттіно.

Головному тренеру "Реала" Зінедіну Зідану не гарантовано збереження його поста в клубі.

У Клубі тренеру зараз приділяється пильна увага, його роботу ретельно аналізують, повідомляє Marca.

У "Реалі" вже не так впевнені в Зідані, як раніше. Зростають сумніви з приводу прийнятих ним рішень, і майбутнє фахівця під питанням.

У клубі сподівалися, що "Реал" зможе швидко оговтатися після поразки від "Алавеса", тому програш "Шахтарю" ставить тренера в скрутне становище.

При цьому керівництво має намір дочекатися реакції від команди на недавні результати, перш ніж приймати рішення.

Матчі проти "Севільї", "Боруссії" М і "Атлетіко" можуть прояснити перспективи клубу щодо успіху в нинішньому сезоні.

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Інформацію про те, що Зінедін Зідан незабаром може покинути мадридський "Реал", підтверджує і видання Sport.es.

Президент клубу Флорентіно Перес розглядає варіант з відставкою француза, а головним кандидатом на зміну Зідану називають Маурісіо Почеттіно.

Сам же 48-річний француз після поразки від "Алавеса" в Ла Лізі і "Шахтаря" в Лізі чемпіонів заявив, що не думає про відставку.

"Шахтар" - "Реал": підсумки матчу

Після п'ятого туру Ліги чемпіонів в активі "Шахтаря" 7 очок, у "Реала" - 7. Але "Шахтар" займає другу сходинку в таблиці за рахунок переваги особистих зустрічей.

У матчі першого кола "Шахтар" обіграв "Реал" в Мадриді з рахунком 3:2.

УНІАН вів онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - " Реал".

Заключний матч шостого туру Ліги чемпіонів "Реал" проведе на вдома проти "Боруссії" М. Зустріч пройде 9 грудня.

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Автор: Олег Давигора