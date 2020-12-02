Головному тренеру "Реала" Зінедіну Зідану не гарантовано збереження його поста в клубі.
У Клубі тренеру зараз приділяється пильна увага, його роботу ретельно аналізують, повідомляє Marca.
У "Реалі" вже не так впевнені в Зідані, як раніше. Зростають сумніви з приводу прийнятих ним рішень, і майбутнє фахівця під питанням.
У клубі сподівалися, що "Реал" зможе швидко оговтатися після поразки від "Алавеса", тому програш "Шахтарю" ставить тренера в скрутне становище.
При цьому керівництво має намір дочекатися реакції від команди на недавні результати, перш ніж приймати рішення.
Матчі проти "Севільї", "Боруссії" М і "Атлетіко" можуть прояснити перспективи клубу щодо успіху в нинішньому сезоні.
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Інформацію про те, що Зінедін Зідан незабаром може покинути мадридський "Реал", підтверджує і видання Sport.es.
Президент клубу Флорентіно Перес розглядає варіант з відставкою француза, а головним кандидатом на зміну Зідану називають Маурісіо Почеттіно.
Сам же 48-річний француз після поразки від "Алавеса" в Ла Лізі і "Шахтаря" в Лізі чемпіонів заявив, що не думає про відставку.
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"Шахтар" - "Реал": підсумки матчу
- Після п'ятого туру Ліги чемпіонів в активі "Шахтаря" 7 очок, у "Реала" - 7. Але "Шахтар" займає другу сходинку в таблиці за рахунок переваги особистих зустрічей.
- У матчі першого кола "Шахтар" обіграв "Реал" в Мадриді з рахунком 3:2.
- УНІАН вів онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - " Реал".
- Заключний матч шостого туру Ліги чемпіонів "Реал" проведе на вдома проти "Боруссії" М. Зустріч пройде 9 грудня.
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