В УАФ заявили про готовність провести матч 18 листопада і підкреслили, що провини збірної України у скасуванні гри немає.

Українська асоціація футболу виступила з офіційною заявою щодо скасованого матчу Ліги націй 2020-2021 між збірними Швейцарії та України.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

В організації підкреслили, що позиція збірної України залишається незмінною - команда готова до матчу в тому складі, який зараз знаходиться в Швейцарії: "Ми докладаємо всіх необхідних зусиль для того, щоб гра відбулася 18 листопада".

В УАФ підкреслили, що направили в УЄФА відповідний лист:

"Позиція УАФ базується на чіткому переконанні в тому, що гравці і персонал збірної, які отримали негативні результати тестів на COVID-19, мають право брати участь у матчі відповідно до протоколу УЄФА про повернення до гри. У списку збірної для участі в поєдинку є більше 13 гравців (у тому числі - мінімум один воротар). Тому ми просимо УЄФА сприяти отриманню від місцевої влади в Швейцарії рішення про звільнення протестованих гравців від карантину і дозволу на їх участь у матчі".

Крім того, УАФ готова зробити все можливе, щоб сформувати новий склад команди 18 листопада, але "вважає це неможливим з об'єктивних, не залежних від неї причин". Зокрема, гравці збірної U-21, які могли б сформувати склад, тільки 17 листопада провели матч кваліфікації Євро-2021.

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"Якщо УЄФА зробить виняток і дозволить цим футболістам взяти участь у більш ніж одному матчі протягом 48 годин, УАФ докладе необхідних зусиль для організації їх поїздки до Швейцарії та участі в грі. Ця команда - єдиний можливий варіант. Інші гравці, яких теоретично можна було б викликати в головну команду, знаходяться в різних містах або за кордоном".

Також в УАФ нагадали, що гравцям перед матчем необхідно пройти тестування в сертифікованій лабораторії УЄФА, що можна було зробити не раніше 9 ранку 18 листопада. При цьому лабораторія вказує рекомендований час вильоту футболістів, до якого можна буде отримати всі результати тестів - це 21.00. Таким чином, гравці не можуть вилетіти на матч, поки не отримають негативні тести, що унеможливлює формування нової команди на матч проти Швейцарії 18 листопада.

"Ці причини виключають провину збірної України в цій ситуації. Матч можна було б відкласти на термін, достатній для того, щоб сформувати нову збірну, як це передбачено циркуляром № 66 УЄФА, але таке рішення - виключно в компетенції УЄФА", - заявили в УАФ.

В УАФ підсумували, що позиція організації полягає в тому, щоб результат матчу визначився на футбольному полі відповідно до принципів Fair Play.

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Автор: Антон Дудар