Срджан Обрадович / фото twitter.HablaDeportes

Сербський футбольний суддя Срджан Обрадович потрапив за ґрати на 15 місяців за призначення двох контроверсійних пенальті в поєдинку чемпіонату Сербії, котрий був три роки тому.

Про це повідомляє The Sun.

Арбітр обслуговував зустріч "Спартака" (Суботіца) та "Раднічкі" (Ніш), які змагалися за путівку в Лігу Європи.

Обрадович поставив у ворота "Раднічкі" два пенальті та вилучив їх гравця. Обидва пенальті були реалізовані й "Спартак" переміг 2:0.

Антикорупційний відділ Верховного суду Сербії свій вердикт зміг винести лише через три роки з моменту події. Суддя отримав 15 місяців в'язниці. А також суд заборонив на 10 років Обрадовичу займатися футбольною діяльністю.

Ось відео, де рефері буцімто побачив гру рукою і призначив одинадцятиметровий удар.

Читайте такожБаварія оштрафувала автора переможного м'яча в фіналі Ліги чемпіонів: названо курйозну причину

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем