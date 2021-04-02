Сербський футбольний суддя Срджан Обрадович потрапив за ґрати на 15 місяців за призначення двох контроверсійних пенальті в поєдинку чемпіонату Сербії, котрий був три роки тому.
Про це повідомляє The Sun.
Арбітр обслуговував зустріч "Спартака" (Суботіца) та "Раднічкі" (Ніш), які змагалися за путівку в Лігу Європи.
Обрадович поставив у ворота "Раднічкі" два пенальті та вилучив їх гравця. Обидва пенальті були реалізовані й "Спартак" переміг 2:0.
Антикорупційний відділ Верховного суду Сербії свій вердикт зміг винести лише через три роки з моменту події. Суддя отримав 15 місяців в'язниці. А також суд заборонив на 10 років Обрадовичу займатися футбольною діяльністю.
Ось відео, де рефері буцімто побачив гру рукою і призначив одинадцятиметровий удар.
¡INSÓLITO! 🎥 | El árbitro Srdjan Obradovic fue arrestado por marcar un penal inexistente en el juego Spartak Subotica ante Radnicki Nis en Serbia.— Deportes TVC (@DeportesTVC) May 15, 2018
El Subotica ocupaba ganar para acceder a la Europa League, el central fue acusado de ayudar al equipo local que terminó ganando 2-0 pic.twitter.com/4mTmaYNg3l
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