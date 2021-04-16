Бразильцю не вистачило одного матчу до красивої позначки.

"Шахтар" оголосив про припинення співпраці з одним з ветеранів клубу та лідерів останніх років - Тайсоном.

Про це клуб повідомив на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Тайсон приєднався до "гірників" взимку 2013 року, перейшовши з харківського "Металіста". Бразилець зміг стати капітаном донецького клубу і 299 разів виходив на поле у футболці "Шахтаря". Хавбек забив 55 голів, шість разів ставав чемпіоном України, виграв п'ять Кубків і шість Суперкубків країни, а також двічі допомагав "гірникам" вийти у півфінал Ліги Європи.

Кінцівка кар'єри Тайсона в Україні вийшла сумною, оскільки він був переведений у дубль, де теж забивав переможні голи у ворота суперника.

33-річний півзахисник відреагував на теплі слова журналіста Ігоря Циганика в Instagram обіцянкою любити Україну.

"Буду любити Україну вічно! Дякую за красиві слова", - написав Тайсон.

Мама Тайсона підтвердила, що її син повернеться на батьківщину і буде захищати кольори "Інтернасьоналю", чиїм вихованцем він є.

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Скандальна ситуація з Тайсоном у "Шахтарі": що відомо

Про те, що Тайсон переведений до дублюючого складу "Шахтаря", стало відомо 20 березня, коли тренерський штаб не взяв бразильця на матч проти "Львова".

Пізніше Даріо Срна пояснив, що Тайсон переведений в дубль через те, що відмовився вийти на заміну в матчі Ліги Європи з "Ромою".

Сам бразилець, коментуючи ситуацію, заявив, що "посперечався з тренером". Також повідомлялося про ще одну деталь конфліктної ситуації.

Відомо, що "Шахтар" оштрафував Тайсона більш ніж на половину місячної зарплати.

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Автор: Артем Будрін