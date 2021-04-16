Тайсон 6 разів ставав чемпіоном України / фото ФК Шахтар

"Шахтар" оголосив про припинення співпраці з одним з ветеранів клубу та лідерів останніх років - Тайсоном.

Про це клуб повідомив на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Тайсон приєднався до "гірників" взимку 2013 року, перейшовши з харківського "Металіста". Бразилець зміг стати капітаном донецького клубу і 299 разів виходив на поле у футболці "Шахтаря". Хавбек забив 55 голів, шість разів ставав чемпіоном України, виграв п'ять Кубків і шість Суперкубків країни, а також двічі допомагав "гірникам" вийти у півфінал Ліги Європи.

Кінцівка кар'єри Тайсона в Україні вийшла сумною, оскільки він був переведений у дубль, де теж забивав переможні голи у ворота суперника.

33-річний півзахисник відреагував на теплі слова журналіста Ігоря Циганика в Instagram обіцянкою любити Україну.

"Буду любити Україну вічно! Дякую за красиві слова", - написав Тайсон.

Мама Тайсона підтвердила, що її син повернеться на батьківщину і буде захищати кольори "Інтернасьоналю", чиїм вихованцем він є.

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Автор: Артем Будрін