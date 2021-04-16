"Шахтар" оголосив про припинення співпраці з одним з ветеранів клубу та лідерів останніх років - Тайсоном.
Про це клуб повідомив на своїй офіційній сторінці у Twitter.
Тайсон приєднався до "гірників" взимку 2013 року, перейшовши з харківського "Металіста". Бразилець зміг стати капітаном донецького клубу і 299 разів виходив на поле у футболці "Шахтаря". Хавбек забив 55 голів, шість разів ставав чемпіоном України, виграв п'ять Кубків і шість Суперкубків країни, а також двічі допомагав "гірникам" вийти у півфінал Ліги Європи.
Кінцівка кар'єри Тайсона в Україні вийшла сумною, оскільки він був переведений у дубль, де теж забивав переможні голи у ворота суперника.
33-річний півзахисник відреагував на теплі слова журналіста Ігоря Циганика в Instagram обіцянкою любити Україну.
"Буду любити Україну вічно! Дякую за красиві слова", - написав Тайсон.
Мама Тайсона підтвердила, що її син повернеться на батьківщину і буде захищати кольори "Інтернасьоналю", чиїм вихованцем він є.
Читайте також"Фантастичний прогрес": президент УЄФА розхвалив Шахтар
Скандальна ситуація з Тайсоном у "Шахтарі": що відомо
- Про те, що Тайсон переведений до дублюючого складу "Шахтаря", стало відомо 20 березня, коли тренерський штаб не взяв бразильця на матч проти "Львова".
- Пізніше Даріо Срна пояснив, що Тайсон переведений в дубль через те, що відмовився вийти на заміну в матчі Ліги Європи з "Ромою".
- Сам бразилець, коментуючи ситуацію, заявив, що "посперечався з тренером". Також повідомлялося про ще одну деталь конфліктної ситуації.
- Відомо, що "Шахтар" оштрафував Тайсона більш ніж на половину місячної зарплати.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram