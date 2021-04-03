Бразилець не втратив бажання грати у футбол.

Гравець донецького "Шахтаря" Тайсон отримав шанс проявити себе в другій команді "Шахтаря" - U-21. Дублери "гірників" грали проти "Ворскли" U-21 у рамках 20-го туру молодіжної першості України.

В дебюті другого тайму 33-річний бразилець забив останній гол в матчі, який став переможним. Півзахисник ефектно відгукнувся на пас Дмитра Капінуса з флангу та розстріляв голкіпера опонента.

Це дебютний гол екс-зірки харківського "Металіста" за дубль "гірників".

Зауважимо, що донецький колектив виграв з рахунком 2:1 завдяки голам Андрія Чирука й Тайсона, а за полтавчан відзначився Данило Кравчук.

Читайте також"Будь ласка, не бреши": гравець Шахтаря Тайсон в соцмережі продовжив бразильську Санта-Барбару

Скандальна ситуація з Тайсоном у "Шахтарі": що відомо

Про те, що Тайсон переведений до другої команди "Шахтаря", стало відомо 20 березня, коли тренерський штаб не взяв бразильця на матч проти "Львова".

Пізніше Даріо Срна пояснив, що Тайсон переведений в дубль через те, що відмовився вийти на заміну в матчі Ліги Європи з "Ромою".

Сам бразилець, коментуючи ситуацію, заявив, що "посперечався з тренером". Також повідомлялося про ще одну деталь конфліктної ситуації.

Також відомо, що "Шахтар" оштрафував Тайсона більш ніж на половину місячної зарплати.

Контракт Тайсона з "гірниками" закінчується влітку.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем