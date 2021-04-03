Тайсон тренується з дублем / фото ФК Шахтар

Гравець донецького "Шахтаря" Тайсон отримав шанс проявити себе в другій команді "Шахтаря" - U-21. Дублери "гірників" грали проти "Ворскли" U-21 у рамках 20-го туру молодіжної першості України.

В дебюті другого тайму 33-річний бразилець забив останній гол в матчі, який став переможним. Півзахисник ефектно відгукнувся на пас Дмитра Капінуса з флангу та розстріляв голкіпера опонента.

Це дебютний гол екс-зірки харківського "Металіста" за дубль "гірників".

Зауважимо, що донецький колектив виграв з рахунком 2:1 завдяки голам Андрія Чирука й Тайсона, а за полтавчан відзначився Данило Кравчук. 

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Скандальна ситуація з Тайсоном у "Шахтарі": що відомо

  • Про те, що Тайсон переведений до другої команди "Шахтаря", стало відомо 20 березня, коли тренерський штаб не взяв бразильця на матч проти "Львова".
  • Пізніше Даріо Срна пояснив, що Тайсон переведений в дубль через те, що відмовився вийти на заміну в матчі Ліги Європи з "Ромою".
  • Сам бразилець, коментуючи ситуацію, заявив, що "посперечався з тренером". Також повідомлялося про ще одну деталь конфліктної ситуації.
  • Також відомо, що "Шахтар" оштрафував Тайсона більш ніж на половину місячної зарплати.
  • Контракт Тайсона з "гірниками" закінчується влітку.

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Автор: Будрін Артем