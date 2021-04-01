Видатний у минулому футболіст назвав казахів "прохідною командою".

Знаменитий у минулому футболіст "Золотого складу Динамо" Леонід Буряк, який був свого часу головним тренером збірної України, прокоментував прикрий результат "жовто-синіх" у відборі до ЧС-2022 з казахстанською командою.

Слова фахівця наводить FootBoom.

"Чи можна сказати, що це катастрофа для нашої національної команди? У плані незапланованої втрати очок, а таких втрачено вже чотири, - це, дійсно, катастрофа. При всій повазі до збірної Казахстану, - це прохідна для нас команда", - вважає експерт.

На додачу, Буряк чекає дуже важких матчів восени для команди Андрія Шевченка.

"А нам ще треба буде здійснити візит на штучне поле в Казахстан, а також зіграти з Боснією і Герцеговиною. Боснійці, як я зрозумів по їх грі з Францією, суперник сильний. Ця команда здатна поборотися і з нами, і з Фінляндією, за друге місце. У вересні збірну України чекають дуже серйозні поєдинки, і нам потрібно буде брати своє по максимуму".

Екс-тренер "Динамо" згадав про кадрові втрати українців.

"Вважаю, що і в березневих зустрічах, якби були готові Ярмоленко, Циганков і Бесєдін, взяли б більше очок. Залишається сподіватися, що восени ми зіграємо в найсильнішому складі та відвоюємо друге місце в групі".

Нагадаємо, що Буряк був керманичем збірної України у 2002-2003 роках, а також очолював київське "Динамо" у 2005 році.

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Україна - Казахстан: підсумки матчу

Збірна України вперше в п'яти зустрічах не змогла обіграти Казахстан.

Після трьох турів кваліфікації Україна набрала 3 очки, втретє поспіль зігравши внічию 1:1. У групі D у Франції 7 очок в трьох іграх, у Фінляндії - 3 (2 гри), у Боснії і Герцеговини і Казахстану - по 1 очку в двох іграх.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Олександр Зінченко (оцінка - 8,2).

Роман Яремчук забив 7-й гол за збірну України в 22 матчах.

Анатолій Трубін у 19 років і 242 дні він став наймолодшим воротарем-дебютантом української збірної в офіційних матчах (у товариських рекорд у Андрія Луніна - 19 років і 40 днів).

Свій наступний матч у кваліфікації збірна України проведе 1 вересня - в гостях проти Казахстану.

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Автор: Будрін Артем