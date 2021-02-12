Спортивний директор "Баварії" Хасан Саліхаміджіч підтвердив той факт, що чинний чемпіон Німеччини домовився про трансфер центрального захисника "РБ Лейпцига" Дайо Упамекано.
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо у себе в Twitter.
"Я можу підтвердити, що переговори завершені. Ми дуже раді цьому факту. Контракт Упамекано? Він буде гравцем клубу наступні п'ять років", - заявив Саліхаміджіч.
Чинний володар кубку Ліги чемпіонів поповнить бюджет "РБ Лейпцига" на 42 мільйони євро. Це клаусула Упамекано. Француз приєднається до "Баварії" влітку.
Зауважимо, що Упамекано є найдорожчим центральним захисником Бундесліги. Згідно Transfermarkt його вартість складає 60 мільйонів євро. 22-річний гравець провів 3 поєдинки за національну збірну Франції. А також був чемпіоном Європи U-17 у складі "Ле Блю".
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