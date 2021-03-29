Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 28 березня

Данія познущалася з Молдови, а Іспанія спромоглася на вольову перемогу над Грузією.

28 березня відбулися матчі 2-го туру кваліфікації на чемпіонат світу, який пройде в Катарі у 2022 році. Україна провела в цьому турі важливий матч проти Фінляндії. Результати матчів Група І Албанія - Англія - 0:2 Польща - Андорра - 3:0 Сан-Марино - Угорщина 0:3 Група В Грузія - Іспанія - 1:2 Косово - Швеція - 0:3 Група D Казахстан - Франція - 0:2 Україна - Фінляндія - 1:1 Група F Австрія - Фарерські острови - 3:1 Ізраїль - Шотландія - 1:1 Данія - Молдова - 8:0 Група С Болгарія - Італія - 0:2 Швейцарія - Литва - 1:0 Група J Вірменія - Ісландія - 2:0 Македонія - Ліхтенштейн - 5:0 Румунія - Німеччина - 0:1 Читайте такожСкандал без VAR: арбітр помилково не зарахував гол Роналду в матчі збірної Португалії (відео) Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулося 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном.

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної не враховуються.

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

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