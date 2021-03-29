28 березня відбулися матчі 2-го туру кваліфікації на чемпіонат світу, який пройде в Катарі у 2022 році.
Україна провела в цьому турі важливий матч проти Фінляндії.
Результати матчів
Група І
Албанія - Англія - 0:2
Польща - Андорра - 3:0
Сан-Марино - Угорщина 0:3
Група В
Грузія - Іспанія - 1:2
Косово - Швеція - 0:3
Група D
Казахстан - Франція - 0:2
Україна - Фінляндія - 1:1
Група F
Австрія - Фарерські острови - 3:1
Ізраїль - Шотландія - 1:1
Данія - Молдова - 8:0
Група С
Болгарія - Італія - 0:2
Швейцарія - Литва - 1:0
Група J
Вірменія - Ісландія - 2:0
Македонія - Ліхтенштейн - 5:0
Румунія - Німеччина - 0:1
Читайте такожСкандал без VAR: арбітр помилково не зарахував гол Роналду в матчі збірної Португалії (відео)
Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулося 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном.
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
- Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної не враховуються.
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram