Кіліан Мбаппе не реалізував пенальті проти Казахстану / фото REUTERS

28 березня відбулися матчі 2-го туру кваліфікації на чемпіонат світу, який пройде в Катарі у 2022 році.

Україна провела в цьому турі важливий матч проти Фінляндії.

Результати матчів

Група І

Албанія - Англія - 0:2

Польща - Андорра - 3:0

Сан-Марино - Угорщина 0:3

Група В

Грузія - Іспанія - 1:2

Косово - Швеція - 0:3

Група D

Казахстан - Франція - 0:2

Україна - Фінляндія - 1:1

Група F

Австрія - Фарерські острови - 3:1

Ізраїль - Шотландія - 1:1

Данія - Молдова - 8:0

Група С

Болгарія - Італія - 0:2

Швейцарія - Литва - 1:0

Група J

Вірменія - Ісландія - 2:0

Македонія - Ліхтенштейн - 5:0

Румунія - Німеччина - 0:1

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Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

  • Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулося 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном.
  • Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
  • Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
  • Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної не враховуються. 
  • ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. 

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Автор: Будрін Артем