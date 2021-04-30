"Арсенал" зумів забити виїзний гол, але зазнав поразки.

Іспанський "Вільярреал" в домашньому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи обіграв англійський "Арсенал".

"Вільярреал" вийшов вперед вже на 5-й хвилині матчу - після прориву Самюеля Чуквуезе Ману Трігерос точно пробив у дальній кут. У середині тайму господарі збільшили свою перевагу - Жерар Морено скинув м'яч на Рауля Альбіоля, який замкнув дальню штангу. Через кілька хвилин у ворота "Вільярреала" був спершу призначений, а потім скасований пенальті - Ніколя Пепе підіграв собі рукою.

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У другому таймі "каноніри" все ж отримали можливість пробити пенальті, і Пепе скоротив відставання в рахунку. На цей час "Арсенал" грав у меншості після вилучення дані Себальоса.

На 77-й хвилині арбітр зрівняв склад - Етьєн Капу отримав другу жовту картку.

"Вільярреал" - "Арсенал" - 2:1

Голи: Трігерос, 5, Альбіоль, 30 - Пепе, 73 (з пенальті)

"Вільярреал": Рульї, Фойт (Гаспар, 70), Альбіоль, Торрес, Педраса (А. Морено, 81), Парехо, Капу, Трігерос (Гомес, 81), Ж. Морено, Алькасер (Коклен, 46), Чуквезе

"Арсенал": Лено, Чеймберс, Холдинг, Марі, Джака, Партей, Себальос, Сміт-Роу (Ельнені, 90+5), Едегор (Мартінеллі, 63), Сака (Обамеянга, 85), Пепе (Вілліан, 90+5)

Попередження: Торрес, Капу - Себальос, Партей, Обамеянг

Вилучення: Себальос, 57, Капу, 77

Відеоогляд матчу від Volia Sport.

Нагадаємо, в цьому розіграші Ліги Європи "Вільярреал" вибив з боротьби київське "Динамо".

"Вільярреал" - "Арсенал": підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Рауль Альбіоль (оцінка - 7,2).

Ніколя Пепе взяв участь у більшій кількості голів, ніж будь-який інший гравець у цьому розіграші Ліги Європи (6 голів, 4 асисти).

Унаї Емері вшосте в кар'єрі грає в півфіналі Ліги Європи, що вдвічі більше, ніж у будь-якого іншого тренера. Він може вп'яте вийти у фінал.

Зустріч у відповідь команд відбудеться 6 травня.

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Автор: Антон Дудар