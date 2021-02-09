Прес-служба ФК "Маріуполь" прокоментувала ситуацію навколо ДТП за участю футболіста "Шахтаря" Владислава Вакули, яка сталася в Маріуполі.
Про це повідомляє 0629.com.ua.
У "Маріуполі" заперечують, що Вакула повертався з дня народження віце-президента клубу Андрія Саніна, коли сів п'яним за кермо, а також те, що він в принципі є гравцем клубу.
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"Владислав Вакула не є футболістом ФК "Маріуполь", а, отже, ні на якому дні народження керівництва клубу він не міг бути", - заявили в "Маріуполі".
Варто відзначити, що контракт 21-річного Вакули належить "Шахтарю". Взимку він на правах оренди перейшов в "Десну", але через два тижні угоду з гравцем було розірвано через "порушення спортивного режиму". Слідом Вакула виклав у себе в соцмережі фото у футболці "Маріуполя" і написав: "Повернення блудного сина". Офіційно про трансфер гравця в "Маріуполь" не повідомлялося. Раніше він виступав за цей клуб у 2018-2019 роках.
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