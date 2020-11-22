У заключному матчі 10-го туру чемпіонату України "Ворскла" приймала "Колос" і здобула впевнену за рахунком перемогу.
Команди боролися за поточне третє місце в таблиці. У разі перемоги "Колос" вийшов би на третю сходинку, однак полтавцям вдалося зберегти свою позицію.
Полтавці виграли з рахунком 3:0, набрали 19 очок і скоротили відставання від "Шахтаря", який йде другим, до 1 пункту.
У "Колоса" - 15 очок і п'яте місце в таблиці.
"Ворскла" - "Колос" - 3:0
Голи: Скляр, 31, Щербак, 59, Яворський, 65
"Ворскла": Ткаченко, Яворський, Чеснаков, Ндіайє, Пердута, Пуцлін (Челядін, 78), Скляр (Гаджук, 87), Якубу, Щербак (Пешич, 87), Кане (Дубко, 87), Степанюк (Кравчук, 73).
"Колос": Волинець, Зозуля, Гавриш, Петров, Новак (Морозко, 66), Чорноморець, Антюх, Богданов (Ільїн, 67), Оріховський (Задоя, 46), Смирний (Ісаєнко, 71), Лисенко (Селезньов, 67).
Попередження: Пуцлін, Чеснаков - Гавриш, Новак, Лисенко, Зозуля.
Українська Прем'єр-ліга: 10-й тур
- В "Олімпіку" стався спалах коронавірусу, у зв'язку з чим матч донеччан проти луганської "Зорі" в рамках цього туру не відбувся.
- "Маріуполь" в ослабленому складі не зумів обіграти аутсайдера чемпіонату.
- "Динамо" в гостях здобуло перемогу над "Інгульцем".
- "Шахтар" не зумів обіграти Олександрію", і відставання "гірників" від "Динамо" в турнірній таблиці збільшилося.
- "Минай" здобув вольову перемогу над "Дніпром-1", а "Львів" виграв у "Десни" і покинув останнє місце.
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