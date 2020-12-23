Ще один українець піде з брестського "Динамо".

Колишній захисник збірної України Євген Хачеріді покине брестське "Динамо" в зимове міжсезоння.

Про це повідомив голова правління "Динамо-Брест" Олександр Коледа, передає vb.by.

За його словами, в новому сезоні брестське "Динамо" скоротить бюджет і не зможе задовольнити фінансові запити Хачеріді.

"З попереднього складу не залишиться нікого. Будемо об'єктивні: фінансові запити таких гравців, як Бакай і Хачеріді, в наступному сезоні нам не по зубах. Платіжна відомість не гумова. Наш підхід такий: клуб повинен жити за коштами", - сказав Коледа.

За неофіційними даними, нинішня зарплата Хачеріді в клубі становить 450 тисяч євро на рік. Його контракт діє до кінця 2021 року.

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Нагадаємо, раніше брестське "Динамо" покинув Артем Мілевський. Також за команду виступає українець Олександр Нойок.

Євген Хачеріді: кар'єра після "Динамо" Київ

Після відходу з київського "Динамо" в 2018 році Хачеріді перейшов в ПАОК. У грецькому клубі він провів сезон 2018-2019, проте не зумів закріпитися у складі, зігравши лише в одинадцяти матчах.

У червні 2019-го Хачеріді отримав статус вільного агента, а в жовтні підписав контракт з брестським "Динамо", за яке дебютував вже в 2020 році.

У квітні Хачеріді опинився в центрі скандалу, коли під час матчу чемпіонату Білорусі отримав червону картку, а після гри намагався з'ясувати стосунки з арбітром. У підсумку Хачеріді отримав п'ятиматчеву дискваліфікацію, а також штраф від клубу.

У 2020 році 33-річний Хачеріді провів за "Динамо" 20 матчів, в яких голів не забивав.

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Автор: Антон Дудар