Колишній захисник збірної України Євген Хачеріді покине брестське "Динамо" в зимове міжсезоння.
Про це повідомив голова правління "Динамо-Брест" Олександр Коледа, передає vb.by.
За його словами, в новому сезоні брестське "Динамо" скоротить бюджет і не зможе задовольнити фінансові запити Хачеріді.
"З попереднього складу не залишиться нікого. Будемо об'єктивні: фінансові запити таких гравців, як Бакай і Хачеріді, в наступному сезоні нам не по зубах. Платіжна відомість не гумова. Наш підхід такий: клуб повинен жити за коштами", - сказав Коледа.
За неофіційними даними, нинішня зарплата Хачеріді в клубі становить 450 тисяч євро на рік. Його контракт діє до кінця 2021 року.
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Нагадаємо, раніше брестське "Динамо" покинув Артем Мілевський. Також за команду виступає українець Олександр Нойок.
Євген Хачеріді: кар'єра після "Динамо" Київ
- Після відходу з київського "Динамо" в 2018 році Хачеріді перейшов в ПАОК. У грецькому клубі він провів сезон 2018-2019, проте не зумів закріпитися у складі, зігравши лише в одинадцяти матчах.
- У червні 2019-го Хачеріді отримав статус вільного агента, а в жовтні підписав контракт з брестським "Динамо", за яке дебютував вже в 2020 році.
- У квітні Хачеріді опинився в центрі скандалу, коли під час матчу чемпіонату Білорусі отримав червону картку, а після гри намагався з'ясувати стосунки з арбітром. У підсумку Хачеріді отримав п'ятиматчеву дискваліфікацію, а також штраф від клубу.
- У 2020 році 33-річний Хачеріді провів за "Динамо" 20 матчів, в яких голів не забивав.
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