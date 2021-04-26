Кубок ледь не розбився під час презентації в Бухаресті.

Курйозний епізод стався в Бухаресті - в прямому ефірі на землю впав трофей, призначений для переможців чемпіонату Європи.

Кубок прибув до Бухареста в рамках "Трофі-туру" і був виставлений на "Національній арені".

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У прямому ефірі одного з місцевих телеканалів про захід розповідала журналістка.

У цей час піднявся сильний вітер, який повалив банери, призначені для фону. Один з банерів повалив трофей, який впав на землю разом з тумбою. Варто відзначити, що кубок закріпили на тумбі. На щастя, він не розбився.

Журналістці також трохи дісталося - банер зачепив і її, через що їй довелося перервати репортаж.

SCENES! The Euro 2020 trophy fell to the ground during a live broadcast in Bucharest! Bring it home! pic.twitter.com/gWUUqskO9i — Emanuel Roşu (@Emishor) April 25, 2021

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".

У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.

Остаточний склад всіх груп став відомий в листопаді 2020 року після того, як були зіграні стикові матчі.

Збірна України на груповому етапі зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

Вже відомо, що матчі Євро-2020 пройдуть з глядачами. При цьому УЄФА оголосив про заміну двох міст, які приймають турнір.

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Автор: Антон Дудар