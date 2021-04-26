Трофей Євро-2020 / фото REUTERS

Курйозний епізод стався в Бухаресті - в прямому ефірі на землю впав трофей, призначений для переможців чемпіонату Європи.

Кубок прибув до Бухареста в рамках "Трофі-туру" і був виставлений на "Національній арені". 

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У прямому ефірі одного з місцевих телеканалів про захід розповідала журналістка. 

У цей час піднявся сильний вітер, який повалив банери, призначені для фону. Один з банерів повалив трофей, який впав на землю разом з тумбою. Варто відзначити, що кубок закріпили на тумбі. На щастя, він не розбився.

Журналістці також трохи дісталося - банер зачепив і її, через що їй довелося перервати репортаж.

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Автор: Антон Дудар