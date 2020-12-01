Юхим Конопля розповів про майно, яке залишилося у його сім'ї в Донецьку.

Захисник "Десни" і збірної України Юхим Конопля розповів про те, яке майно залишилося у його сім'ї в окупованому Росією Донецьку, а також про те, як його родичі постраждали від війни.

Про це він сказав у програмі "Наша збірна" на YouTube-каналі FootballHub.

"Квартира у нас там була. У Донецьку залишилася. Бабуся з дідусем, вони там, ходять, за нашою квартирою доглядають і самі там трошки жили", - сказав Конопля.

Читайте також"Не можемо відвоювати": екс-футболіст збірної України оцінив ймовірність повернення Криму

"Раніше вони жили в Спартаку, це село під Донецьком, воно з аеропортом межує - там просто півсела в пил. А їх половина - пощастило, що будинок в далекій частині від аеропорту. Але все одно покоцало, воронки там в городі. На сарай впав снаряд. Дірки в шифері, у вікнах. Дідусь ходить там. Все позаколочував", - також розповів футболіст.

Він додав, що дідусь з бабусею зараз переїхали в Донецьк: "Живуть там не пам'ятаю в чиїйсь квартирі".

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар