Захисник "Десни" і збірної України Юхим Конопля розповів про те, яке майно залишилося у його сім'ї в окупованому Росією Донецьку, а також про те, як його родичі постраждали від війни.
Про це він сказав у програмі "Наша збірна" на YouTube-каналі FootballHub.
"Квартира у нас там була. У Донецьку залишилася. Бабуся з дідусем, вони там, ходять, за нашою квартирою доглядають і самі там трошки жили", - сказав Конопля.
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"Раніше вони жили в Спартаку, це село під Донецьком, воно з аеропортом межує - там просто півсела в пил. А їх половина - пощастило, що будинок в далекій частині від аеропорту. Але все одно покоцало, воронки там в городі. На сарай впав снаряд. Дірки в шифері, у вікнах. Дідусь ходить там. Все позаколочував", - також розповів футболіст.
Він додав, що дідусь з бабусею зараз переїхали в Донецьк: "Живуть там не пам'ятаю в чиїйсь квартирі".
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