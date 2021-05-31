"Челсі" проявляє предметний інтерес до Іллі Забарного.

Лондонський "Челсі", який став новоспеченим переможцем Ліги чемпіонів, зацікавився центральним захисником київського "Динамо" Іллею Забарним.

18-річний юнак потрапив у сферу інтересів "аристократів".

Про це повідомляє Sport24 з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерела, англійська команда близька до того, щоб оформити трансфер центрбека орієнтовно за 12 мільйонів євро. Переходом піклується керманич національної збірної України Андрій Шевченко, який свого часу захищав кольори "Челсі".

Забарний зіграв 36 поєдинків за "Динамо" та відзначився в них одним забитим м'ячем й результативною передачею. Наразі молодий оборонець готується в таборі національної збірної до чемпіонату Європи-2020.

Нагадаємо, що УЄФА представив список з п'ятдесяти молодих футболістів, на яких варто звернути увагу у 2021 році й Забарний туди потрапив.

Також Іллю визнавали найкращим футболістом УПЛ у квітні.

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Автор: Артем Будрін