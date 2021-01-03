УЄФА представив список з п'ятдесяти молодих футболістів, на яких варто звернути увагу в 2021 році.
Повністю список опублікований на офіційному сайті УЄФА.
У список включені два українці: 18-річний захисник "Динамо" Ілля Забарний і 19-річний воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін.
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В УЄФА нагадали, як Забарний увірвався в основу "Динамо" і збірної України:
"Центральний захисник дебютував за "Динамо" у вересні. Від дзвінка до дзвінка провів усі дев'ять матчів у Лізі чемпіонів (включаючи кваліфікацію). Взяв участь у трьох осінніх зустрічах збірної України в Лізі націй".
Щодо Трубіна автори списку талантів відзначили:
"Високий воротар з чудовою реакцією. Вийшов в "основі" на п'ять матчів "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів і в трьох з них не пропустив".
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