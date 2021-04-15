Українська збірна гарантувала собі друге місце у відбірковій групі.

Збірна України з футзалу стала учасником фінального турніру Євро-2022.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Матч Україна - Албанія, запланований на 11 квітня, був скасований - албанці не прибули на заключний матч відбору в Україну (причинами називалися страйк авіадиспетчерів і ситуація з коронавірусом в Албанії).

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Однак і без цього поєдинку українці гарантували собі потрапляння в шістку найкращих команд, які зайняли у відбіркових групах другі місця і отримали прямі путівки на Євро-2022.

На Євро-2022, крім України, зіграють Нідерланди (господарі), Хорватія, Росія, Грузія, Азербайджан, Словаччина, Боснія і Герцеговина, Казахстан, Іспанія, Словенія, Італія, Фінляндія, Португалія, Польща. Збірні Білорусі та Сербії визначать останнього учасника в стикових матчах.

Євро-2022 пройде з 9 січня по 5 лютого.

Збірна України у відборі на Євро-2022 з футзалу: головне

Збірна України вела боротьбу за путівку на чемпіонат Європи в одній групі з командами Хорватії, Данії та Албанії.

Українці розгромили збірну Албанії, а також програли хорватам на виїзді. Потім хорвати перемогли українців ще раз - у Запоріжжі при порожніх трибунах. Після цього Україна двічі розбила Данію в Запоріжжі.

Після п'яти матчів Україна набрала 9 очок і посіла друге місце у своїй групі (у Хорватії - 18 очок у шести матчах).

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Автор: Антон Дудар