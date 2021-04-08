Підопічні Олександра Косенка майже гарантували собі вихід на чемпіонат Європи.

Збірна України з футзалу провела свій п'ятий матч у кваліфікації на чемпіонат Європи-2022.

"Жовто-сині" в Запоріжжі знищили команду Данії, з якою вже зустрічалися добою раніше.

Цього разу рахунок вийшов ще більш розгромним: Данія пропустила 8 голів, а сама більш як два не подужала забити. Скандинавська збірна двічі відігравалася після першого та другого пропущеного голів, але на цьому їхній успіх закінчився. За рахунку 2:2 українці забили ще 6 голів і врешті-решт встановили на табло підсумковий рахунок 8:2.

Україна - Данія - 8:2

Голи: Корсун, 5, Микитюк, 10, Малишко, 11, Абакшин, 12, Лебідь, 19, 26, Разуванов, 22, 38 - Годдар, 5, Скотт-Расмуссен, 11

Збірна України у відборі на Євро-2022 з футзалу: що потрібно знати

Збірна України веде боротьбу за путівку на чемпіонат Європи в одній групі з командами Хорватії, Данії та Албанії. Українці проведуть по два матчі з кожним суперником.

Раніше українці розгромили збірну Албанії, а також програли хорватам на виїзді. Потім хорвати перемогли українців ще раз - в Запоріжжі при порожніх трибунах.

Після п'ятьох матчів Україна посідає друге місце в групі (9 очок в 5 матчах). Хорватія (15 очок в 5 іграх) вже гарантувала собі путівку на Євро.

Згідно з регламентом, у фінальний турнір вийдуть вісім переможців груп, шість найкращих других місць, а також переможець стикових матчів між двома найгіршими другими командами.

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Автор: Будрін Артем