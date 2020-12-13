Ліга Європи: де дивитися жеребкування плей-офф турніру

В 1/16 фіналу боротьбу за титул продовжують 32 учасники, в тому числі "Динамо" і "Шахтар".

14 грудня в швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи 2020-2021. УНІАН проведе онлайн-трансляцію жеребкування плей-офф Ліги Європи. Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи: де дивитися онлайн Пряма трансляція жеребкування буде доступна на телеканалі "Футбол 1". Також церемонію можна буде подивитися за передплатою на медіасервісі MEGOGO. Початок - о 14.00. Жеребкування плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати Від України в плей-офф ЛЄ зіграють "Шахтар" і "Динамо".

В 1/16 фіналу не можуть зустрітися команди з однієї групи Ліги Європи, а також представники однієї національної асоціації. Також УЄФА розводить представників України та Росії.

Сіяними при жеребкуванні будуть: "Шахтар" (Україна), "Рома", "Наполі", "Мілан" (всі - Італія), "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Лестер", "Тоттенхем" (всі - Англія), "Байєр", "Хоффенхайм" (обидві - Німеччина), "Вільярреал" (Іспанія), "Брюгге" (Бельгія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Аякс", ПСВ (обидві - Нідерланди) і "Динамо" Загреб (Хорватія)

У число несіяних потрапили: "Динамо" Київ (Україна), "Гранада", "Реал Сосьєдад" (обидві - Іспанія), "Бенфіка", "Брага" (обидві - Португалія), "Лілль" (Франція), "Янг Бойз" (Швейцарія), "Мольде" (Норвегія), "Славія" (Чехія), "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль), "Антверпен" (Бельгія), "Вольфсберг", "Зальцбург" (обидві - Австрія), "Црвена Звезда" (Сербія), "Краснодар" (Росія), "Олімпіакос" (Греція)

Матчі 1/16 фіналу будуть зіграні 18 і 25 лютого. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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