Трофей Ліги Європи / фото REUTERS

14 грудня в швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи 2020-2021.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію жеребкування плей-офф Ліги Європи.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи: де дивитися онлайн

Пряма трансляція жеребкування буде доступна на телеканалі "Футбол 1".

Також церемонію можна буде подивитися за передплатою на медіасервісі MEGOGO.

Початок - о 14.00.

Жеребкування плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати

  • Від України в плей-офф ЛЄ зіграють "Шахтар" і "Динамо".
  • В 1/16 фіналу не можуть зустрітися команди з однієї групи Ліги Європи, а також представники однієї національної асоціації. Також УЄФА розводить представників України та Росії.

  • Сіяними при жеребкуванні будуть: "Шахтар" (Україна), "Рома", "Наполі", "Мілан" (всі - Італія), "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Лестер", "Тоттенхем" (всі - Англія), "Байєр", "Хоффенхайм" (обидві - Німеччина), "Вільярреал" (Іспанія), "Брюгге" (Бельгія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Аякс", ПСВ (обидві - Нідерланди) і "Динамо" Загреб (Хорватія)

  • У число несіяних потрапили: "Динамо" Київ (Україна), "Гранада", "Реал Сосьєдад" (обидві - Іспанія), "Бенфіка", "Брага" (обидві - Португалія), "Лілль" (Франція), "Янг Бойз" (Швейцарія), "Мольде" (Норвегія), "Славія" (Чехія), "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль), "Антверпен" (Бельгія), "Вольфсберг", "Зальцбург" (обидві - Австрія), "Црвена Звезда" (Сербія), "Краснодар" (Росія), "Олімпіакос" (Греція)

  • Матчі 1/16 фіналу будуть зіграні 18 і 25 лютого.

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Автор: Антон Дудар