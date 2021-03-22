Останній раз культовий форвард грав за збірну Швеції у 2016 році.

Нападник італійського "Мілану" Златан Ібрагімович не зміг стримати емоцій під час прес-конференції. Форварда розчулило запитання журналіста про його родину, і про те, як рідні відреагували на його повернення у збірну.

39-річний гравець сказав, що його син Вінсент розплакався, коли проводжав батька в табір національної команди Швеції. Ібра наголосив, що зараз вже все добре. Сам Златан не витримав на цьому моменті та почав витирати сльози, які покотилися по щоці. Після коротенької паузи швед продовжив відповідати на запитання репортерів.

У березні збірній Швеції належить зіграти проти Грузії та Косово у відборі на ЧС-2022, а також провести товариський матч з Естонією. Нагадаємо, що Златан максимально пафосно оголосив про свій "камбек" в збірну.

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Златан Ібрагімович: кар'єра у збірній Швеції

Ібрагімович раніше виступав за збірну Швеції з 2001 по 2016 роки.

Він є найкращим бомбардиром в історії шведської збірної - 62 голи в 116 матчах.

Найкращим голом у своїй кар'єрі Ібрагімович називав м'яч, забитий у футболці збірної Швеції.

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Автор: Будрін Артем