Шведський нападник забив шедевральний гол у ворота збірної Англії.

Нападник "Мілана" і збірної Швеції Златан Ібрагімович назвав гол, який вважає найкращим у своїй кар'єрі.

Про це повідомляє Marca з посиланням на SportWeek.

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Ібрагімович вибрав гол, забитий в 2012 році в товариському матчі проти збірної Англії.

У тому матчі шведський форвард забив чотири голи, і один з них - ударом через себе з-за меж штрафного майданчика.

"Це моє бачення бісіклети", - сказав Ібрагімович.

Варто відзначити, що в 2013 році цей гол був визнаний найкращим голом року - Ібрагімович став володарем премії імені Ференца Пушкаша.

Златан Ібрагімович і збірна Швеції

Ібрагімович завершив кар'єру в збірній Швеції в 2016 році.

Форвард забив 62 голи в 116 матчах за шведську команду і є найкращим бомбардиром в її історії, а також рекордсменом за кількістю голів на чемпіонатах Європи (6).

У листопаді цього року головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон розповів про те, що провів переговори з 39-річним Ібрагімовичем про можливе повернення форварда в команду. "Все пройшло плідно, ми продовжуємо діалог", - зазначив тренер.

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Автор: Антон Дудар