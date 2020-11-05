Зоря програла у двох стартових турах ЛЄ / фото ФК Зоря

4 листопада луганська "Зоря" проведе матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти грецького АЕКа. Зустріч пройде на "Славутич Арені" в Запоріжжі.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Зоря - АЕК.

Зоря - АЕК: де дивитися матч онлайн

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Пряму трансляцію матчу "Зоря" - АЕК можна буде подивитися на каналі "Футбол 2". 

Початок зустрічі - о 22.00

Також трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO за передплатою.

"Зоря" - АЕК: перед матчем

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Автор: Антон Дудар