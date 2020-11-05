"Зоря" спробує набрати перші очки в Лізі Європи.

4 листопада луганська "Зоря" проведе матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти грецького АЕКа. Зустріч пройде на "Славутич Арені" в Запоріжжі.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Зоря - АЕК.

Зоря - АЕК: де дивитися матч онлайн

Читайте такожЗоря - АЕК: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Пряму трансляцію матчу "Зоря" - АЕК можна буде подивитися на каналі "Футбол 2".

Початок зустрічі - о 22.00

Також трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO за передплатою.

"Зоря" - АЕК: перед матчем

Гру "Зоря" - АЕК судитиме шотландець Вільям Коллам.

У стартовому турі групи G "Зоря" зазнала поразки в грі з "Лестером" з рахунком 0:3, а в другій грі луганчани на своєму полі поступилися "Бразі" - 1:2.

АЕК також стартував у групі з двох поразок - від "Браги" (0:3) і "Лестера" (1:2).

У складі АЕКа виступають два українці - Євген Шахов і Дмитро Чигринський.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар