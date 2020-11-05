Зоря програла у двох стартових турах ЛЄ / фото ФК Зоря
4 листопада луганська "Зоря" проведе матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти грецького АЕКа. Зустріч пройде на "Славутич Арені" в Запоріжжі.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Зоря - АЕК.
Зоря - АЕК: де дивитися матч онлайн
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Пряму трансляцію матчу "Зоря" - АЕК можна буде подивитися на каналі "Футбол 2".
Початок зустрічі - о 22.00
Також трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO за передплатою.
"Зоря" - АЕК: перед матчем
- Гру "Зоря" - АЕК судитиме шотландець Вільям Коллам.
- У стартовому турі групи G "Зоря" зазнала поразки в грі з "Лестером" з рахунком 0:3, а в другій грі луганчани на своєму полі поступилися "Бразі" - 1:2.
- АЕК також стартував у групі з двох поразок - від "Браги" (0:3) і "Лестера" (1:2).
- У складі АЕКа виступають два українці - Євген Шахов і Дмитро Чигринський.
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