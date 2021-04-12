48-річний спортсмен, попри сильний снігопад, пройшов шалену дистанцію.

Олімпійський чемпіон 2002 року Андерс Окленд встановив новий світовий рекорд за пройденою відстанню на лижах. 48-річному норвежцю підкорилася неймовірна відстань - 700 кілометрів і 500 метрів майже за 41 годину.

Про це повідомляє Eurosport.

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Минулого року Окленд разом зі своїм братом Йоргеном пробіг 516 кілометрів трохи менше ніж за 32 години, але те досягнення перебив Хенрік Соллі, який подолав 528 кілометрів за 32 години.

Норвежець вирушив в дорогу вранці 10 квітня, а прибув до фінішу лише ввечері 11 числа, в неділю. За словами рекордсмена, останні 10 кілометрів були найважчими, оскільки падав сніг і була заметіль.

Зауважимо, що Андерс має золоту медаль Зимової Олімпіади 2002 року у складі естафетної збірної Норвегії, а у 2003 році ставав чемпіоном світу.

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Автор: Будрін Артем