Антон Дудченко був дуже близький до бронзової медалі.

22 січня в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону пройшла індивідуальна гонка у чоловіків.

Українець Антон Дудченко пройшов всю дистанцію без промахів і посів у гонці п'яте місце. При цьому від бронзової медалі його відокремило 0,3 секунди.

Для 24-річного Дудченка цей результат став найкращим у кар'єрі на етапах Кубка світу.

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Кубок світу в Антхольці. Результати чоловічої індивідуальної гонки

1. Олександр Логінов (Росія) - (0+0+0+0) 48:41,8

2. Стурла Легрейд (Норвегія) - (0+1+1+0) +58,5

3. Кантен Фійон Майє (Франція) - (0+0+1+1) +1:10,6...

5. Антон Дудченко (Україна) - (0+0+0+0) +1:10,9

23. Артем Прима (Україна) - (2+0+0+1) +3:12,1

34. Артем Тищенко (Україна) - (0+1+0+0) +3:47,8

69. Руслан Ткаленко (Україна) - (3+0+0+1) +6:31,4

74. Дмитро Підручний (Україна) - (1+1+3+1) +6:46,3

Кубок світу з біатлону 2020-2021: сьомий етап

Сьомий етап КС з біатлону 2020-2021 проходить в Антхольці з 21 по 24 січня: де і коли дивитися гонки.

Юлія Джима в індивідуальній гонці принесла Україні першу медаль сезону, посівши друге місце. Після індивідуальної гонки Джима піднялася на 24-е місце в загальному заліку.

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Автор: Антон Дудар