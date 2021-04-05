Марина Бех-Романчук в черговий раз потішила вболівальників яскравим фото.

Зіркова легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася новою яскравою світлиною.

25-річна стрибунка у довжину виклала в Instagram фото, де добре видно її приголомшливий бюст.

Фолловери традиційно обдарували дівчину компліментами у коментарях: "Пишна!", "Екстремально красива", "Я ставлю 100 балів", "Дивовижна", "Хіба можна бути настільки красивою?".

Спортсменка раніше теж хизувалася в Instagram своїми формами.

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Марина Бех-Романчук: головні досягнення

Бех-Романчук є чотириразовою чемпіонкою України у стрибках в довжину.

На Олімпійських іграх 2016 року українка стала 12-ю.

Також на рахунку легкоатлетки срібні медалі чемпіонатів світу та Європи, перемога на Європейських іграх-2019.

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Автор: Будрін Артем