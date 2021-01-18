Марина Бех-Романчук вразила шанувальників своїм дивовижним тілом.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася новими яскравими світлинами.

25-річна стрибунка у довжину виклала в Instagram фото у спортивній білизні та топі, з якого добре видно її приголомшливий бюст.

Фолловери традиційно обдарували дівчину компліментами у коментарях: "Пишна!", "Чарівна жінка", "Ви заслуговуєте на те, щоб вас намалював Леонардо да Вінчі", "Лапочка", "Ідеальна фігура".

Спортсменка раніше теж хизувалася в Instagram своїми формами.

Марина Бех-Романчук: головні досягнення

Бех-Романчук є чотириразовою чемпіонкою України у стрибках в довжину.

На Олімпійських іграх 2016 року українка стала 12-ю.

Також на рахунку легкоатлетки срібні медалі чемпіонатів світу та Європи, перемога на Європейських іграх-2019.

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Автор: Budrin Artem