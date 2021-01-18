Легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася новими яскравими світлинами.
25-річна стрибунка у довжину виклала в Instagram фото у спортивній білизні та топі, з якого добре видно її приголомшливий бюст.
Фолловери традиційно обдарували дівчину компліментами у коментарях: "Пишна!", "Чарівна жінка", "Ви заслуговуєте на те, щоб вас намалював Леонардо да Вінчі", "Лапочка", "Ідеальна фігура".
Спортсменка раніше теж хизувалася в Instagram своїми формами.
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Марина Бех-Романчук: головні досягнення
- Бех-Романчук є чотириразовою чемпіонкою України у стрибках в довжину.
На Олімпійських іграх 2016 року українка стала 12-ю.
Також на рахунку легкоатлетки срібні медалі чемпіонатів світу та Європи, перемога на Європейських іграх-2019.
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