"Тернопіль" не зможе зіграти в найближчих матчах Суперліги.

"Тернопіль" у повному складі здав позитивні тести на коронавірус.

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Про це повідомляє basket.com.ua.

Команда Дмитра Забірченка ще минулого тижня не грала проти "Київ-Баскета", оскільки у ряда баскетболістів піднялася температура.

Тести показали наявність COVID-19 у всіх гравців "Тернополя".

За розкладом команда повинна була 19 листопада зустрітися з "Хіміком", а 22 листопада - з "Одесою". Доля цих матчів поки не уточнюється.

Варто відзначити, що на початку листопада схожа ситуація склалася в "Будівельнику", де також заразилися всі баскетболісти.

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Автор: Данило Слесь