Гравці Будівельника / facebook.com/pg/BCBudivelnyk
Всі гравці київського "Будівельника" здали позитивні тести на коронавірус.
Про це повідомляє basket.com.ua.
Минулого тижня через коронавірус в "Будівельнику" матчі пропускали Гейб Дево, Андрій Кожем'якін, Реджі Джонсон, Зак Томас, Сергій Горбенко, Сергій Загреба і Михайло Анісімов.
Тепер же позитивні тести здали і інші гравці першої команди: Брайс Джонсон, Роман Козлов, Олександр Фурс, Платон Хижняк і Стівен Бертт.
Минулого тижня також повідомлялося про те, що коронавірусом заразився головний тренер "Будівельника" Вальдемарас Хомічус.
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