Головний тренер чоловічої та жіночої збірних України з біатлону Юрай Санітра оголосив склад команд на чемпіонат світу-2021 в Поклюці.
Про це повідомляє biathlon.com.ua.
До складу жіночої збірної України увійшли Юлія Джима, Дар'я Блашко, Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Віта Семеренко та Анастасія Меркушина.
Чоловічу збірну представлятимуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Артем Тищенко та Богдан Цимбал.
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Нагадаємо, на цей час деякі біатлоністи беруть участь в чемпіонаті Європи. Зокрема, Артем Прима вже виграв золоту медаль, а Анастасія Меркушина - срібну.
Чемпіонат світу з біатлону-2021: що потрібно знати
- ЧС-2021 пройде з 10 по 21 лютого в Поклюці.
- В рамках змагань буде розіграно десять комплектів медалей: 6 - в особистих гонках і 4 - в естафетах.
- На минулорічному чемпіонаті світу Україна завоювала одну медаль - бронзу в жіночій естафеті.
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