30 січня в польському Душники-Здруй відбулася чоловіча гонка переслідування в рамках чемпіонату Європи-2021 з біатлону.
Перемогу в гонці здобув 33-річний український біатлоніст Артем Прима.
Артем тричі потрапив у штрафне коло, але продемонстрував хорошу швидкість на лижах. На останньому вогневому рубежі схибили абсолютно всі лідери, тому українець Прима і чех Міхал Крчмарж після одного промаху розіграли між собою золото і срібло на останньому колі.
Прима не залишив шансів чеському біатлоністу і впевнено виграв довгоочікувану медаль.
Останній раз Прима перемагав на чемпіонаті Європи в 2011 році в італійському Ріднау. Тоді це була індивідуальна гонка.
В цій гонці брали участь ще два українці: Богдан Цимбал та Артем Тищенко. Вони виступили гідно. Цимбал з двома промахами фінішував 17-м, а Тищенко відстрілявся ідеально і зайняв 21-е місце.
Чемпіонат Європи. Результати чоловічої гонки переслідування
1. Артем Прима (Україна) - (1+0+1+1) 32:11,3
2. Міхаїл Крчмарж (Чехія) - (0+0+0+1) +6,6
3. Хавард Богетвейт (Норвегія) - (0+0+1+2) +12,5
17. Богдан Цимбал (Україна) - (1+0+0+1) +1:08,6
21. Артем Тищенко (Україна) - (0+0+0+0) +1:14,3
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Чемпіонат Європи з біатлону: що потрібно знати
- Європейська першість цього року проходить з 27 по 31 січня.
- В рамках чемпіонату заплановано вісім гонок. 31 січня - одиночна змішана естафета і змішана естафета.
- За підсумками жіночого спринту в України з'явилася перша медаль: її завоювала Анастасія Меркушина в індивідуальній гонці.
- Минулого року на чемпіонаті Європи Україна завоювала 1 золото, 1 срібло і 2 бронзи.
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