33-річний Артем Прима вперше в житті виграв гонку переслідування.

30 січня в польському Душники-Здруй відбулася чоловіча гонка переслідування в рамках чемпіонату Європи-2021 з біатлону.

Перемогу в гонці здобув 33-річний український біатлоніст Артем Прима.

Артем тричі потрапив у штрафне коло, але продемонстрував хорошу швидкість на лижах. На останньому вогневому рубежі схибили абсолютно всі лідери, тому українець Прима і чех Міхал Крчмарж після одного промаху розіграли між собою золото і срібло на останньому колі.

Прима не залишив шансів чеському біатлоністу і впевнено виграв довгоочікувану медаль.

Останній раз Прима перемагав на чемпіонаті Європи в 2011 році в італійському Ріднау. Тоді це була індивідуальна гонка.

В цій гонці брали участь ще два українці: Богдан Цимбал та Артем Тищенко. Вони виступили гідно. Цимбал з двома промахами фінішував 17-м, а Тищенко відстрілявся ідеально і зайняв 21-е місце.

Чемпіонат Європи. Результати чоловічої гонки переслідування

1. Артем Прима (Україна) - (1+0+1+1) 32:11,3

2. Міхаїл Крчмарж (Чехія) - (0+0+0+1) +6,6

3. Хавард Богетвейт (Норвегія) - (0+0+1+2) +12,5

17. Богдан Цимбал (Україна) - (1+0+0+1) +1:08,6

21. Артем Тищенко (Україна) - (0+0+0+0) +1:14,3

Чемпіонат Європи з біатлону: що потрібно знати

Європейська першість цього року проходить з 27 по 31 січня.

В рамках чемпіонату заплановано вісім гонок. 31 січня - одиночна змішана естафета і змішана естафета.

За підсумками жіночого спринту в України з'явилася перша медаль: її завоювала Анастасія Меркушина в індивідуальній гонці.

Минулого року на чемпіонаті Європи Україна завоювала 1 золото, 1 срібло і 2 бронзи.

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Автор: Будрін Артем