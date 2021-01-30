Артем Прима / фото biathlon.com.ua

30 січня в польському Душники-Здруй відбулася чоловіча гонка переслідування в рамках чемпіонату Європи-2021 з біатлону.

Перемогу в гонці здобув 33-річний український біатлоніст Артем Прима.

Артем тричі потрапив у штрафне коло, але продемонстрував хорошу швидкість на лижах. На останньому вогневому рубежі схибили абсолютно всі лідери, тому українець Прима і чех Міхал Крчмарж після одного промаху розіграли між собою золото і срібло на останньому колі.

Прима не залишив шансів чеському біатлоністу і впевнено виграв довгоочікувану медаль.

Останній раз Прима перемагав на чемпіонаті Європи в 2011 році в італійському Ріднау. Тоді це була індивідуальна гонка. 

В цій гонці брали участь ще два українці: Богдан Цимбал та Артем Тищенко. Вони виступили гідно. Цимбал з двома промахами фінішував 17-м, а Тищенко відстрілявся ідеально і зайняв 21-е місце.

Чемпіонат Європи. Результати чоловічої гонки переслідування

1.  Артем Прима (Україна) - (1+0+1+1)  32:11,3

2.  Міхаїл Крчмарж (Чехія) - (0+0+0+1)  +6,6

3.  Хавард Богетвейт (Норвегія) - (0+0+1+2)  +12,5

17.  Богдан Цимбал (Україна) - (1+0+0+1)  +1:08,6

21.  Артем Тищенко (Україна) - (0+0+0+0)  +1:14,3

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Чемпіонат Європи з біатлону: що потрібно знати

  • Європейська першість цього року проходить з 27 по 31 січня.
  • В рамках чемпіонату заплановано вісім гонок. 31 січня - одиночна змішана естафета і змішана естафета.
  • За підсумками жіночого спринту в України з'явилася перша медаль: її завоювала Анастасія Меркушина в індивідуальній гонці.
  • Минулого року на чемпіонаті Європи Україна завоювала 1 золото, 1 срібло і 2 бронзи.

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Автор: Будрін Артем