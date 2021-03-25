Даніель-Андре Танде госпіталізований, але знаходиться в стабільному стані.

Жахливе падіння сталося на етапі Кубка світу зі стрибків з трампліну в словенській Планіці.

Олімпійський чемпіон у командних змаганнях, триразовий чемпіон світу Даніель-Андре Танде впав на землю після стрибка.

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Про це повідомляє NRK.

Інцидент стався під час розминки. Танде злетів у повітря, після чого в польоті втратив рівновагу і впав на спину. Потім він ще кілька разів вдарився об землю, падаючи вниз по схилу.

На щастя, Танде не приземлився на голову, проте після падіння він втратив свідомість.

Танде доставили на вертольоті в медичний центр в Любляні, його стан стабільний, повідомив офіційний Twitter FIS Ski Jumping.

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Автор: Антон Дудар