"Москва згоріла повністю": український важкоатлет процитував Шнурова після тріумфу в Росії

Дмитро Чумак також опублікував картинку з палаючим Кремлем.

Український важкоатлет Дмитро Чумак після перемоги на чемпіонаті Європи в Москві опублікував рядки з пісні групи "Ленінград" авторства Сергія Шнурова. Даний пост Чумак опублікував на своїй сторінці в Instagram. Наводиться мовою орігіналу: Читайте такожВажкоатлет Чумак приніс Україні четверте золото на чемпіонаті Європи "Вчера приснился сон прекрасный - Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, И тлеет бывший избирком. Никто не выжил - все сгорели, Все Pussy, Путин и Собчак, И у стены кремлевской ели Горели ох*енно так. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои златые купола?". Дані рядки українець доповнив картинкою з палаючим Кремлем. ЧЄ з важкої атлетики в Москві: результати України Для України медаль Чумака - вже четверте золото в сумі двоборства на чемпіонаті Європи.

Раніше абсолютною чемпіонкою Європи у вазі до 76 кг стала Ірина Деха.

Також абсолютною чемпіонкою стала Каміла Конотоп, яка виступає у вазі до 55 кг.

У ваговій категорії до 81 кг золото виграла Аліна Марущак.

Крім того, в активі української збірної є бронза, яку у ваговій категорії до 55 кг завоював Дмитро Вороновський.

З урахуванням "малих" медалей в України 14 нагород - 10 золотих і 4 бронзових.

У загальному заліку чемпіонату Європи Україна піднялася на перше місце. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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