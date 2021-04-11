Дмитро Чумак став чемпіоном Європи в Росії / фото instagram.com/dmitryichumak

Український важкоатлет Дмитро Чумак після перемоги на чемпіонаті Європи в Москві опублікував рядки з пісні групи "Ленінград" авторства Сергія Шнурова.

Даний пост Чумак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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"Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший избирком.

Никто не выжил - все сгорели,

Все Pussy, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели

Горели ох*енно так.

Москва, по ком звонят твои колокола?

Москва, почем твои златые купола?".

Дані рядки українець доповнив картинкою з палаючим Кремлем.

instagram.com/dmitryichumak
instagram.com/dmitryichumak

ЧЄ з важкої атлетики в Москві: результати України

  • Для України медаль Чумака - вже четверте золото в сумі двоборства на чемпіонаті Європи.
  • Раніше абсолютною чемпіонкою Європи у вазі до 76 кг стала Ірина Деха.
  • Також абсолютною чемпіонкою стала Каміла Конотоп, яка виступає у вазі до 55 кг.
  • У ваговій категорії до 81 кг золото виграла Аліна Марущак.
  • Крім того, в активі української збірної є бронза, яку у ваговій категорії до 55 кг завоював Дмитро Вороновський.
  • З урахуванням "малих" медалей в України 14 нагород - 10 золотих і 4 бронзових.
  • У загальному заліку чемпіонату Європи Україна піднялася на перше місце.

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Автор: Антон Дудар