Український важкоатлет Дмитро Чумак після перемоги на чемпіонаті Європи в Москві опублікував рядки з пісні групи "Ленінград" авторства Сергія Шнурова.
Даний пост Чумак опублікував на своїй сторінці в Instagram.
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"Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?".
Дані рядки українець доповнив картинкою з палаючим Кремлем.
ЧЄ з важкої атлетики в Москві: результати України
- Для України медаль Чумака - вже четверте золото в сумі двоборства на чемпіонаті Європи.
- Раніше абсолютною чемпіонкою Європи у вазі до 76 кг стала Ірина Деха.
- Також абсолютною чемпіонкою стала Каміла Конотоп, яка виступає у вазі до 55 кг.
- У ваговій категорії до 81 кг золото виграла Аліна Марущак.
- Крім того, в активі української збірної є бронза, яку у ваговій категорії до 55 кг завоював Дмитро Вороновський.
- З урахуванням "малих" медалей в України 14 нагород - 10 золотих і 4 бронзових.
- У загальному заліку чемпіонату Європи Україна піднялася на перше місце.
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