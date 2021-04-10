Дмитро Чумак - чемпіон Європи / фото НОК України

Український важкоатлет Дмитро Чумак виграв золото на чемпіонаті Європи в Москві.

Чумак став найкращим у ваговій категорії до 109 кг. Українець посів перше місце у поштовху (226 кг) і в сумі двоборства. У ривку Чумак показав четвертий результат (181 кг).

За сумою двоборства українець випередив представників Болгарії та Росії.

1. Дмитро Чумак (Україна) - 407 кг

2. Хрісто Христов (Болгарія) - 406 кг

3. Тимур Нанієв (Росія) - 401 кг

ЧЄ з важкої атлетики: результати України

  • Для України медаль Чумака - вже четверте золото в сумі двоборства на чемпіонаті Європи.
  • Раніше абсолютною чемпіонкою Європи у вазі до 76 кг стала Ірина Деха.
  • Також абсолютною чемпіонкою стала Каміла Конотоп, яка виступає у вазі до 55 кг.
  • У ваговій категорії до 81 кг золото виграла Аліна Марущак.
  • Крім того, в активі української збірної є бронза, яку у ваговій категорії до 55 кг завоював Дмитро Вороновський.
  • У загальному заліку чемпіонату Європи Україна піднялася на перше місце.

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Автор: Антон Дудар