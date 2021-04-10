Важкоатлет Чумак приніс Україні четверте золото на чемпіонаті Європи

Дмитро Чумак став найкращим у поштовху та сумі двоборства, а Україна очолила медальний залік.

Український важкоатлет Дмитро Чумак виграв золото на чемпіонаті Європи в Москві. Чумак став найкращим у ваговій категорії до 109 кг. Українець посів перше місце у поштовху (226 кг) і в сумі двоборства. У ривку Чумак показав четвертий результат (181 кг). За сумою двоборства українець випередив представників Болгарії та Росії. 1. Дмитро Чумак (Україна) - 407 кг 2. Хрісто Христов (Болгарія) - 406 кг 3. Тимур Нанієв (Росія) - 401 кг ЧЄ з важкої атлетики: результати України Для України медаль Чумака - вже четверте золото в сумі двоборства на чемпіонаті Європи.

Раніше абсолютною чемпіонкою Європи у вазі до 76 кг стала Ірина Деха.

Також абсолютною чемпіонкою стала Каміла Конотоп, яка виступає у вазі до 55 кг.

У ваговій категорії до 81 кг золото виграла Аліна Марущак.

Крім того, в активі української збірної є бронза, яку у ваговій категорії до 55 кг завоював Дмитро Вороновський.

У загальному заліку чемпіонату Європи Україна піднялася на перше місце. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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