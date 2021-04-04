Спортсмену було 24 роки / фото facebook.com/joel.cahuasqui

Еквадорський кікбоксер Джоель Кауаскі помер після того, як отримав удар по голові під час поєдинку.

Про це повідомляє teleamazonas.com.

Трагедія сталася під час Національного відбіркового чемпіонату з кікбоксингу. Поєдинок відбувся ще 27 березня. Отримавши удар по потилиці з ноги, Кауаскі ще кілька секунд перебував у свідомості, але потім втратив її.

З рингу 24-річний спортсмен був доставлений в лікарню, проте лікарям не вдалося врятувати його - він помер 1 квітня.

За фактом події буде проведено розслідування.

Спортивний журналіст Альберто Астудільо в Twitter повідомив, що у спортсмена стався крововилив у мозок.

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Автор: Антон Дудар