Еквадорський кікбоксер Джоель Кауаскі помер після того, як отримав удар по голові під час поєдинку.
Про це повідомляє teleamazonas.com.
Трагедія сталася під час Національного відбіркового чемпіонату з кікбоксингу. Поєдинок відбувся ще 27 березня. Отримавши удар по потилиці з ноги, Кауаскі ще кілька секунд перебував у свідомості, але потім втратив її.
З рингу 24-річний спортсмен був доставлений в лікарню, проте лікарям не вдалося врятувати його - він помер 1 квітня.
За фактом події буде проведено розслідування.
Спортивний журналіст Альберто Астудільо в Twitter повідомив, що у спортсмена стався крововилив у мозок.
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