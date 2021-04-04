Джоель Кауаскі помер через кілька днів після бою.

Еквадорський кікбоксер Джоель Кауаскі помер після того, як отримав удар по голові під час поєдинку.

Про це повідомляє teleamazonas.com.

Трагедія сталася під час Національного відбіркового чемпіонату з кікбоксингу. Поєдинок відбувся ще 27 березня. Отримавши удар по потилиці з ноги, Кауаскі ще кілька секунд перебував у свідомості, але потім втратив її.

З рингу 24-річний спортсмен був доставлений в лікарню, проте лікарям не вдалося врятувати його - він помер 1 квітня.

За фактом події буде проведено розслідування.

Спортивний журналіст Альберто Астудільо в Twitter повідомив, що у спортсмена стався крововилив у мозок.

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Автор: Антон Дудар