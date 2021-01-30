Джозі Кансеко / фото instagram.josiecanseco

Донька одного з найкращих бейсболістів в історії, Хосе Кансеко, Джозі регулярно постить пікантні знімки в соціальні мережі.

Джозі має в Instagram 1,2 мільйони фолловерів. 

Читайте також"Придурки з подвійними стандартами": велогонщицю не взяли в команду через зйомки в Playboy (фото)

Батько з дитинства прищепив любов доньки до здорового способу життя, що стало запорукою її успішної кар'єри в модельному бізнесі.

фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecansecoфото instagram.josiecansecoфото instagram.josiecansecoЧитайте також:Найбільш сексуальна спортсменка світу потренувалася в еротичному вбранні (відео)Сексапільні ринг-гьорлз з бою Макгрегор - Пор'є зачарували публіку вродою (фото)Донька легендарного хокеїста українського походження вразила всіх неймовірною фігурою (фото)

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем