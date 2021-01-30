Джозі Кансеко / фото instagram.josiecanseco
Донька одного з найкращих бейсболістів в історії, Хосе Кансеко, Джозі регулярно постить пікантні знімки в соціальні мережі.
Джозі має в Instagram 1,2 мільйони фолловерів.
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Батько з дитинства прищепив любов доньки до здорового способу життя, що стало запорукою її успішної кар'єри в модельному бізнесі.
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
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