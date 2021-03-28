Пілот "Мерседеса" Льюїс Хемілтон здобув перемогу в новому сезоні Формули-1, перший етап якого відбувся у Бахрейні.
Головним конкурентом славетного британця на фініші став нідерландський гонщик Макс Ферстаппен. 23-річний представник "Ред Бул Рейсінгу" дуже добре почав і навіть мав перевагу у 2 секунди над Хемілтоном, але розгубив гандикап. Два боліди у рівному темпі їхали, проте спритнішим виявився досвідчений 36-річний Хемілтон.
Також варто згадати високе 4-е місце юного англійця - Ландо Норріса. Замкнув першу п'ятірку Серхіо Перес, який, нагадаємо, стартував в боксах. А дебютант Юкі Цунода неочікувано потрапив у першу "десятку", яка дозволить набрати йому перші очки в заліковий рейтинг.
Гран-прі Бахрейну: топ-10
1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 25
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 18
3. Валттері Боттас ("Мерседес") - 16
4. Ландо Норріс ("Макларен") - 12
5. Серхіо Перес ("Ред Булл") - 10
6. Шарль Леклер ("Феррарі") - 8
7. Даніель Ріккардо ("Макларен") - 6
8. Карлос Сайнс ("Феррарі") - 4
9. Юкі Цунода ("Альфа Таурі") - 2
10. Ленс Стролла ("Астон Мартін") - 1
Формула-1: головне
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