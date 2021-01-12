Став відомий графік календаря сезону-2021.

Керівництво Формули-1 презентувало скориговану версію календаря сезону-2021.

Про це повідомляється на офіційному сайті Формули-1.

Через пандемію Гран-прі Австралії перенесено на кінець листопада, а перша гонка сезону пройде 28 березня в Бахрейні. А китайський етап замінить гонка в Імолі.

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Календар сезону-2021 у Формулі-1:

28 березня - Бахрейн (Сахір)

18 квітня - Італія (Імола)

2 травня - дата і місце поки що не відомі

9 травня - Іспанія (Барселона)

23 травня - Монако (Монако)

6 червня - Азербайджан (Баку)

13 червня - Канада (Монреаль)

27 червня - Франція (Ле-Кастелле)

4 липня - Австрія (Шпильберг)

18 липня - Великобританія (Сільверстоун)

1 серпня - Угорщина (Будапешт)

29 серпня - Бельгія (Спа)

5 вересня - Нідерланди (Зандворт)

12 вересня - Італія (Монца)

26 вересня - Росія (Сочі)

3 жовтня - Сінгапур (Сінгапур)

10 жовтня - Японія (Сузука)

24 жовтня - США (Остін)

31 жовтня - Мексика (Мехіко)

7 листопада - Бразилія (Сан-Паулу)

21 листопада - Австралія (Мельбурн)

5 грудня - Саудівська Аравія (Джидда)

12 грудня - Абу-Дабі (Яс-Марина)

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Автор: Budrin Artem