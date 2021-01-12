Керівництво Формули-1 презентувало скориговану версію календаря сезону-2021.
Про це повідомляється на офіційному сайті Формули-1.
Через пандемію Гран-прі Австралії перенесено на кінець листопада, а перша гонка сезону пройде 28 березня в Бахрейні. А китайський етап замінить гонка в Імолі.
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Календар сезону-2021 у Формулі-1:
28 березня - Бахрейн (Сахір)
18 квітня - Італія (Імола)
2 травня - дата і місце поки що не відомі
9 травня - Іспанія (Барселона)
23 травня - Монако (Монако)
6 червня - Азербайджан (Баку)
13 червня - Канада (Монреаль)
27 червня - Франція (Ле-Кастелле)
4 липня - Австрія (Шпильберг)
18 липня - Великобританія (Сільверстоун)
1 серпня - Угорщина (Будапешт)
29 серпня - Бельгія (Спа)
5 вересня - Нідерланди (Зандворт)
12 вересня - Італія (Монца)
26 вересня - Росія (Сочі)
3 жовтня - Сінгапур (Сінгапур)
10 жовтня - Японія (Сузука)
24 жовтня - США (Остін)
31 жовтня - Мексика (Мехіко)
7 листопада - Бразилія (Сан-Паулу)
21 листопада - Австралія (Мельбурн)
5 грудня - Саудівська Аравія (Джидда)
12 грудня - Абу-Дабі (Яс-Марина)
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