Ілля Марченко у фіналі переміг британця Енді Маррея.

Український тенісист Ілля Марченко виграв турнір серії "Challenger" в Італії.

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У вирішальному матчі Марченко, який займає 212-е місце в рейтингу ATP, переміг триразового переможця турнірів "Великого шолома" і дворазового чемпіона Олімпійських ігор Енді Маррея.

Британець, який через проблеми зі стегном і операції відкотився на 125-е місце в світовому рейтингу, перед турніром в Італії не виступав з жовтня.

Марченко обіграв Маррея у двох сетах - 6:2, 6:4.

CHAMPION! 🏆



What a performance from @imarchello, upsetting Andy Murray 62 64 for the Biella title. The 🇺🇦 claims his eighth #ATPChallenger crown. pic.twitter.com/Uw1OnPpXpY — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) February 14, 2021

Перемога Марченко: підсумки

Для українця цей титул став першим з 2019 року, коли він виграв "Challenger" в Нур-Султані і восьмим у кар'єрі на турнірах цієї категорії.

Завдяки цій перемозі Марченко підніметься майже на 30 позицій у світовому рейтингу і стане першою ракеткою України.

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Автор: Антон Дудар