Українським вболівальникам залишилося сподіватися лише на Еліну Світоліну.

Український тенісист Сергій Стаховський (№201 ATP) та тенісистка Марта Костюк (№78 WTA) завершили боротьбу в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У першому колі 35-річний киянин програв 23-му сіяному сербу Душану Лайовичу (№26 ATP).

Australian Open. Перше коло

Сергій Стаховський (Україна) - Душан Лайович (Сербія) - 7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6

До честі Сергія, всупереч невтішним прогнозам букмекерів, українець зміг нав'язати боротьбу та програв лише у напруженому 5-тисетовому двобої.

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Щодо Марти Костюк, то 18-річна українка поступилася росіянці Вероніці Кудерметовій (№36 WTA).

В цьому році спортсменки вже зустрічалися. Перший матч між ними відбувся у січні цього року. Як і тоді, так і сьогодні Марта не змогла взяти хоча б один сет.

Australian Open. Перше коло

Марта Костюк (Україна) - Вероніка Кудерметова (Росія) - 2:6, 6:7(5)

Нагадаємо, що Еліна Світоліна розпочне свій шлях на турнірі вночі 9 лютого матчем проти чеської тенісистки Марії Боузкової (№52 WTA).

Australian Open-2021: головне

Турнір проходить у місті Мельбурн з 8 по 21 січня 2021 року.

Загальний призовий фонд складає 80 мільйонів доларів США.

Чинний володар трофею серед чоловіків серб Новак Джокович (№1 ATP). Серед жінок мусить захистити статус чемпіонки австралійка Ешлі Барті (№1 WTA), якій допомагатимуть рідні вболівальники. Рекордсмен за кількістю перемог на цьому турнірі Роджер Федерер (№5 ATP) на ці змагання не приїхав.

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Автор: Будрін Артем