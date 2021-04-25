На травму, отриману Крісом Вайдманом, боляче дивитися.

Американський боєць змішаних єдиноборств Кріс Вайдман отримав страшну травму під час бою проти Юрайя Холла на турнірі UFC 261.

Вже на старті бою Вайдман вирішив провести лоукік, проте його гомілка не витримала і, зустрівшись з кісткою суперника, зігнулася.

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Відзначимо, що Вайдман не відразу зрозумів, що сталося, і після удару ще й наступив на зламану ногу.

Хол в підсумку здобув перемогу на 17-й секунді бою і став першим бійцем в історії UFC, який виграв, не завдавши жодного удару. А Вайдмана забрали з октагону на ношах.

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Відео в Instagram опублікував президент UFC Дана Вайт.

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Автор: Антон Дудар