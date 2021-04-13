Культовий ірландець образився на звинувачення, які адресував йому Пор'є.

Бійці UFC ірландець Конор Макгрегор та американець Дастін Пор'є серйозно посварилися на підґрунті пожертвувань у фонд допомоги нужденним.

Про це Конор повідомив у себе в Twitter.

Пор'є звинуватив Макгрегора у тому, що той не дотримав обіцянку щодо перерахування коштів у благодійний фонд. Ірландець емоційно відреагував сказавши, що він перерахував гроші й це Пор'є каже неправду. Сам Конор сказав, що ще в січні пожертвував 500 000 у фонд.

Макгрегор вилаяв суперника й скасував третій бій, який був запланований на 10 липня.

"Ти просто селюк без мізків. 500 тисяч доларів без планів. Ти, мабуть, нічого не розумієш в грошах. До речі, бій скасовується. Я збираюся побитися з кимось іншим 10 липня. Хай щастить. Моя команда робить все, щоб кожне пожертвування дійшло куди потрібно. Про мою щедрість відомо всім. Ти заплатиш за спробу зганьбити моє ім’я. Тобі кінець", - надрукував такий текст Конор у соціальній мережі.

Сам Пор'є відповів ірландцю "ОК" й прикріпив відео свого нокауту в коментарях.

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Макгрегор - Пор'є: головне

Перша зустріч бійців була у 2014 році й перемогу святкував ірландець. Втім, у січні 2021 року Пор'є нокаутував Макрегора й взяв реванш.

Після останнього поєдинку статистика Макгрегора - 22 перемоги у 27 боях в змішаних єдиноборствах при п'ятьох поразках. У Пор'є - 27 перемог і 6 поразок.

Відомо, що за свій другий бій Макгрегор заробив 5 мільйонів доларів, а Пор'є - 1 мільйон.

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Автор: Будрін Артем