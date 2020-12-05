На турнірі ONE Championship: BIG BANG, який відбувся в Сингапурі, вірменський кікбоксер Марат Григорян здобув ефектну перемогу над росіянином Іваном Кондратьєвим.
Поєдинок для переможця був не найпростішим. Уже в першому раунді Марат побував у нокдауні після пропущеного удару в голову, проте вірменин зміг продовжити бій.
У другому раунді Григорян нокаутував суперника. Марат пішов у атаку і влучив потужним лівим у печінку росіянину, після чого той опинився в нокауті. Суддя одразу ж зупинив поєдинок.
Marat Grigorian 🇦🇲 avoids a monumental upset, coming back in Round 2 to KO Ivan Kondratev! 🥊 @MaratGrigorian#ONEBigBang#WeAreONE#ONEChampionshippic.twitter.com/grbNp2N9po— ONE Championship (@ONEChampionship) December 4, 2020
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