Марат Григорян у другому раунді нокаутував суперника.

На турнірі ONE Championship: BIG BANG, який відбувся в Сингапурі, вірменський кікбоксер Марат Григорян здобув ефектну перемогу над росіянином Іваном Кондратьєвим.

Поєдинок для переможця був не найпростішим. Уже в першому раунді Марат побував у нокдауні після пропущеного удару в голову, проте вірменин зміг продовжити бій.

У другому раунді Григорян нокаутував суперника. Марат пішов у атаку і влучив потужним лівим у печінку росіянину, після чого той опинився в нокауті. Суддя одразу ж зупинив поєдинок.

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Автор: Олег Давигора