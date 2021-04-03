Метью Барзал продемонстрував казковий дриблінг.

У поєдинку регулярного чемпіонату НХЛ між "Вашингтоном" і "Айлендерс" трапився шедевр від 23-річної висхідної зірки НХЛ.

Метью Барзал оформив хет-трик та ще двічі асистував партнерам. Саме він, беззаперечно, був визнаний героєм матчу та допоміг "Айлендерс" обіграти столичну команду - 8:4.

Один з його голів вийшов приголомшливим: Метью почав рухатися від своїх воріт, на дриблінгу "пролітаючи" всіх своїх опонентів, і пошивши в дурні чужих захисників, переграв воротаря.

Нагадаємо, що в цьому ж матчі на першій хвилині безглуздим чином травмували голкіпера збірної Росії Іллю Самсонова, який захищає кольори "Вашингтона".

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Автор: Будрін Артем