У поєдинку регулярного чемпіонату НХЛ між "Вашингтоном" і "Айлендерс" прикрий випадок трапився з воротарем господарів. Голкіпера збірної Росії Іллю Самсонова жорстко збив з ніг свій же партнер по команді.
Самсонов вийшов зі своїх воріт, щоб викинути шайбу, але на нього стрімголов летів захисник "Вашингтона" Ті Оші, який вже не встигав загальмувати. Воротар впав на лід і тривалий час не міг оговтатися. Його замінили й відправили перевіряти на струс мозку.
"Ми не порозумілися, що робити з шайбою. Самсонов хотів її викинути. А я думав, що він хоче залишити її мені", - після гри зазначив "кривдник" свого партнера.
Ilya Samsonov was forced to leave the game just 30 seconds in after T.J. Oshie collided with him. pic.twitter.com/n2rpTyVdSN— Sportsnet (@Sportsnet) April 1, 2021
Читайте такожВдарив ключкою між ніг: зірковий російський хокеїст Овечкін вдався до хамського вчинку (відео)
Вас також можуть зацікавити новини:
- Обіграв всю команду: зірковий канадський хокеїст закинув феноменальну шайбу (відео)
- Лід почав танути: матч НХЛ біля озера дограли після дев'ятигодинної паузи (фото, відео)
- Незвичайний сейв: у матчі НХЛ шайба застрягла у воротарській масці після потужного кидка (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram