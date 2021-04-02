Вашингтон - Айлендерс / фото REUTERS

У поєдинку регулярного чемпіонату НХЛ між "Вашингтоном" і "Айлендерс" прикрий випадок трапився з воротарем господарів. Голкіпера збірної Росії Іллю Самсонова жорстко збив з ніг свій же партнер по команді.

Самсонов вийшов зі своїх воріт, щоб викинути шайбу, але на нього стрімголов летів захисник "Вашингтона" Ті Оші, який вже не встигав загальмувати. Воротар впав на лід і тривалий час не міг оговтатися. Його замінили й відправили перевіряти на струс мозку.

"Ми не порозумілися, що робити з шайбою. Самсонов хотів її викинути. А я думав, що він хоче залишити її мені", - після гри зазначив "кривдник" свого партнера.

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Автор: Будрін Артем