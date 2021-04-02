В самому дебюті гри голкіпера спіткала неприємність.

У поєдинку регулярного чемпіонату НХЛ між "Вашингтоном" і "Айлендерс" прикрий випадок трапився з воротарем господарів. Голкіпера збірної Росії Іллю Самсонова жорстко збив з ніг свій же партнер по команді.

Самсонов вийшов зі своїх воріт, щоб викинути шайбу, але на нього стрімголов летів захисник "Вашингтона" Ті Оші, який вже не встигав загальмувати. Воротар впав на лід і тривалий час не міг оговтатися. Його замінили й відправили перевіряти на струс мозку.

"Ми не порозумілися, що робити з шайбою. Самсонов хотів її викинути. А я думав, що він хоче залишити її мені", - після гри зазначив "кривдник" свого партнера.

Ilya Samsonov was forced to leave the game just 30 seconds in after T.J. Oshie collided with him. pic.twitter.com/n2rpTyVdSN — Sportsnet (@Sportsnet) April 1, 2021

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Автор: Будрін Артем